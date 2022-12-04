В Бостоне супруги провели церемонию награждения климатической премией The Earthshot Prize 2022. Перед этим Кейт и Уильям присоединились к нескольким другим мероприятиям. Для каждого Кэтрин приготовила особый образ. Про все аутфиты принцессы – узнавайте в материале 24 канала.

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7 образов Кейт Миддлтон в Бостоне

Самолет королевских супругов приземлился 30 ноября в международном аэропорту имени генерала Эдварда Лоуренса Логана. Там Кейт Миддлтон была в темно-сливовом костюме от Alexander McQueen и фиолетовой водолазке. Этот аутфит дополнила серьгами с сапфирами и бриллиантами. Раньше они принадлежали принцессе Диане.

Потом Кэтрин отправилась на встречу с мэром Бостона и американцами. Там появилась в темно-зеленом пальто Alexander McQueen и платье в клетку от Burberry. Образ завершили замшевые туфли-лодочки в тон пальто от Emmy London и сумочка Mulberry.

Вместе с принцем Уильямом Кейт была на игре Национальной баскетбольной ассоциации между Boston Celtics и Miami Heat в TD Garden. Туда надела винтажный синий жакет от Chanel и классические черные брюки. Этот look дополнила золотыми серьгами от Shyla London и цепочкой от Laura Lombardi.

Второй день пребывания в Бостоне королевские супруги начали с визита в порт Гринтаун Лабс. Кэтрин была в бордовом костюме и светло-розовой блузке с бантом от Roland Mouret. Среди аксессуаров выбрала сумку Chanel и золотые серьги-кольца Daniella Draper.

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Еще один образ принцессы в США – костюм в рубчик от Gabriela Hearst, шерстяное пальто от Alexander McQueen, коричневые варежки, шарф и ботинки Gianvito Rossi.

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В Центр развития ребенка в Гарвардском университете Кейт приезжала в элегантном платье от Emilia Wickstead, которое дополнила сумкой Mulberry и кожаными туфлями-челноками.

На зеленой дорожке перед церемонией вручения премии The Earthshot Prize принцесса Уэльская позировала в вечернем зеленом платье с открытыми плечами Solace London, которую взяла на прокат на HURR. Изысканный аутфит завершила роскошными украшениями принцессы Дианы – серьгами и колье с бриллиантами и изумрудами.

Стоимость гардероба Кейт Миддлтон для поездки в США

Журналисты The Daily Mail подсчитали стоимость образов, которыми Кейт Миддлтон поражала в США. На гардероб принцессы для этой поездки потратили 50 тысяч долларов. Это без учета драгоценных украшений, которые довершали чуть ли не каждый аутфит. СМИ назвали супругу принца Уильяма "королевой стойкого стиля".