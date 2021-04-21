Кейт Міддлтон та принц Вільям вперше вийшли на публіку після похорону принца Філіпа

Герцоги Кембриджські оговтались від смерті принца Філіпа та здійснили перший вихід на публіку. Своїм візитом до кадетського корпусу вони віддали честь покійному герцогу Единбурзькому.

Кейт Міддлтон та принц Вільям 21 квітня, у день народження Єлизавети II, відвідали корпус Повітряних сил Великої Британії. Саме там 63 роки принц Філіп був головнокомандувачем авіації навчально-тренувального корпусу. Відомо, що коли у 2015 році герцог Единбурзький передав військовий патронаж Кейт Міддлтон, то вона стала почесним комендантом авіації.

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Герцог та герцогиня відвідали Повітряні сили Великої Британії, які підтримують своїх курсантів в отриманні умінь та кваліфікації у різних дисциплінах: від авіації, кібер- та радіозв'язку до пригодницьких тренувань, музики, надання першої допомоги та досвіду польотів у повітрі та в космічній програмі,

– йдеться у дописі Кенсингтону.

Для публічного виходу Кейт Міддлтон обрала скромну чорну сукню до колін із золотистими ґудзиками у два ряди. Свій образ вона доповнила чорними туфлями. Принц Вільям у свою чергу одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та чорну краватку. Такі "сумні" образи були зумовлені тим, що зараз сім'я переживає королівський траур по смерті принца Філіпа.

Що відомо про похорон принца Філіпа?

Скорботна подія відбулась 17 квітня, через тиждень після смерті принца Філіпа. Чоловік помер 9 квітня.

Він бажав, аби похорон був королівським церемоніальним, а не державним. Відтак на ньому була присутня лише сім'я, 30 членів родини включно з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом.

Єлизавета II була дуже засмученою та похмурою в день похорону чоловіка, з яким прожила у шлюбі 73 роки.

21 квітня вона відзначає 95-й день народження, але зважаючи на траур, вона проведе цей день у стінах Віндзорського замку.