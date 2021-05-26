Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали університет, в якому закрутили роман

Під час туру Шотландією королівське подружжя завітало до Сент-Ендрюського університету. Саме там принц Вільям познайомився з Кейт Міддлтон і закрутив з нею роман, який переріс у міцний шлюб.

Вперше за останні 20 років герцоги Кембриджські повернулися в місто, де минула їхня юність – Сент-Ендрюс, що на сході Шотландії. Спочатку Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли участь у змаганнях з наземного яхтингу на пляжі West Sands, а згодом відвідали Сент-Ендрюський університет, в якому закохалися одне в одного.

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Під дощем подружжя прогулялося розкішною територією вишу, обмінюючись теплими спогадами. Вони встигли поспілкуватися з викладачами, студентами та посадити дерево, яке нагадуватиме майбутнім поколінням про знаменитих випускників. Усмішки не сходили з облич Кейт Міддлтон і принца Вільяма й тоді, коли вони прибули до рибальського селища Піттенвім.

"Через 20 років чудово повернутися до Сент-Ендрюса, щоб побачити фантастичні проєкти, які підтримують фізичне та психічне здоров'я молодих людей", – йдеться в новому дописі герцогів Кембриджських.

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Для появи у Сент-Ендрюському університеті Кейт Міддлтон обрала стильний повсякденний образ. Вона одягла смугастий джемпер з кашеміру від бренду Erdem, подовжений чорний жакет з білими ґудзиками від Holland Cooper та класичні штани. Офіційний аутфіт дружина принца Вільяма довершила білими кросівками від екологічного бренду Veja, прихильницею якого є й Меган Маркл.

Кейт Міддлтон і принц Вільям в Шотландії / Фото Getty Images

Тур принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шотландією: