Днями принц Вільям та Кейт Міддлтон поїхали до Уельсу. Там вони відвідали Аберфан й меморіальний сад у день катастрофи.

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Кейт Міддлтон потрапила в курйозну ситуацію

Після покладення квітів принц та принцеса Уельські спілкувалися з людьми. Під час прогулянки Кейт Міддлтон зупинилась біля Люсі Вільямс, яка тримала на руках однорічного сина.

У якийсь момент маленький Даніель зацікавився сумочкою принцеси від Mulberry за 695 фунтів. Він не захотів повертати Кейт її аксесуар і мало не розплакався, коли мама спробувала забрати у нього сумку.

Думаю, вона співчувала тому, як нелегко буває з дітьми. Кейт сказала: "Він може грати, я повернуся!", як би це зробила будь-яка інша людина на вулиці,

– описала свої враження матуся.

Курйоз із Кейт Міддлтон: відео

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