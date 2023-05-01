Днями принц Вільям та Кейт Міддлтон поїхали до Уельсу. Там вони відвідали Аберфан й меморіальний сад у день катастрофи.
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Кейт Міддлтон потрапила в курйозну ситуацію
Після покладення квітів принц та принцеса Уельські спілкувалися з людьми. Під час прогулянки Кейт Міддлтон зупинилась біля Люсі Вільямс, яка тримала на руках однорічного сина.
У якийсь момент маленький Даніель зацікавився сумочкою принцеси від Mulberry за 695 фунтів. Він не захотів повертати Кейт її аксесуар і мало не розплакався, коли мама спробувала забрати у нього сумку.
Думаю, вона співчувала тому, як нелегко буває з дітьми. Кейт сказала: "Він може грати, я повернуся!", як би це зробила будь-яка інша людина на вулиці,
– описала свої враження матуся.
Курйоз із Кейт Міддлтон: відео
Інші кумедні випадки з подружжям
- Принц та принцеса Уельські рідко проявляють почуття на публіці. Але на церемонії BAFTA-2023, під час проходу червоною доріжкою Кейт начебто простягнула руку до принца Вільяма, а потім легенько поплескала його нижче спини. Флірт принцеси потрапив на відео.
- Раніше у мережу потрапив момент, як принц Вільям пожартував з дружини. Під час візиту до благодійної організації Кейт Міддлтон бесідувала з волонтерами, а принц Вільям сортував їжу. У певний момент він підійшов до дружини й пожартував: "Перепрошую, тут забагато балаканини". Зауваження принца Уельського не викликало у принцеси обурення – вона лише розсміялась разом з волонтерами.