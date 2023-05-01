На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали в Уэльс. Там они посетили Аберфан и мемориальный сад в день трагедии.
Смотрите также Самая дорогая в истории Британии: назвали сумасшедшую сумму, в которую обойдется коронация Чарльза ІІІ
Кейт Миддлтон попала в курьезную ситуацию
После возложения цветов принц и принцесса Уэльски общались с людьми. Во время прогулки Кейт Миддлтон остановилась возле Люси Уильямс, державшей на руках годовалого сына.
В какой-то момент маленький Даниэль заинтересовался сумочкой принцессы от Mulberry за 695 фунтов. Он не захотел возвращать Кейту ее аксессуар и чуть не расплакался, когда мама попыталась забрать у него сумку.
Думаю, она сочувствовала тому, как нелегко с детьми бывает. Кейт сказала: "Он может играть, я вернусь!", как бы это сделал любой другой человек на улице,
– описала свои впечатления мамочка.
Курьез из Кейт Миддлтон: видео
Другие забавные случаи с супругами
- Принц и принцесса Уэльские редко проявляют чувство на публике. Но на церемонии BAFTA-2023, во время прохода по красной дорожке Кейт вроде бы протянула руку к принцу Уильяму, а затем легонько похлопала его ниже спины. Флирт принцессы попал на видео.
- Ранее в сеть попал момент, как принц Уильям пошутил над женой. Во время визита в благотворительную организацию Кейт Миддлтон беседовала с волонтерами, а принц Уильям сортировал еду. В определенный момент он подошел к жене и пошутил: "Простите, здесь многовато болтовни". Замечание принца Уэльского не вызвало у принцессы негодование – она только рассмеялась вместе с волонтерами.