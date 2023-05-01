На днях принц Уильям и Кейт Миддлтон уехали в Уэльс. Там они посетили Аберфан и мемориальный сад в день трагедии.

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Кейт Миддлтон попала в курьезную ситуацию

После возложения цветов принц и принцесса Уэльски общались с людьми. Во время прогулки Кейт Миддлтон остановилась возле Люси Уильямс, державшей на руках годовалого сына.

В какой-то момент маленький Даниэль заинтересовался сумочкой принцессы от Mulberry за 695 фунтов. Он не захотел возвращать Кейту ее аксессуар и чуть не расплакался, когда мама попыталась забрать у него сумку.

Думаю, она сочувствовала тому, как нелегко с детьми бывает. Кейт сказала: "Он может играть, я вернусь!", как бы это сделал любой другой человек на улице,

– описала свои впечатления мамочка.

Курьез из Кейт Миддлтон: видео

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