Принц та принцеса Уельські разом відвідали церемонію вручення кінонагород BAFTA-2023. Кейт Міддлтон не тільки зачарувала стильним образом, але й здивувала проявою почуттів до чоловіка.

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Кейт пофліртувала з принцом Вільямом

Під час проходу червоною доріжкою Кейт начебто простягнула руку до принца Вільяма, а потім легенько поплескала його нижче спини. Цей вияв почуттів був несподіваним, адже зазвичай подружжя строго дотримувалось королівських протоколів та вкрай рідко демонстрували любов.

Кейт поплескала Вільяма по спині: відео

Королівські експерти пишуть, що принцеса Уельська була розслабленою та щасливою на червоній доріжці. Також вона тримала за руку принца Вільяма.