Принц Вільям та Кейт Міддлтон днями прибули до Уельсу. Вони відвідали меморіальний сад Аберфана, де у 1966 році сталась трагедія.

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Принц і принцеса Уельські в Аберфані

Меморіальний сад в Аберфані свого часу відкрила королева Єлизавета II, у пам'ять про тих, хто загинув. На це місце приїхало королівське подружжя.

Вільям та Кейт поспілкувалися з мешканцями, родичами загиблих і з тими, кому вдалось вижити попри трагедію. Вони опустили голови на пам'ять про померлих та поклали квіти.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Нагадаємо, 1966 року 21 жовтня в Аберфані відбувся зсув вугільного терикона. Маса пилу й бруду, розпушена дощем напередодні, накрила Пантґлаську молодшу школу й інші будівлі. Катастрофа забрала життя 116 дітей і 28 дорослих. Королева відвідала місто через 8 днів після трагедії. Кажуть, що вона дуже пошкодувала, що не приїхала раніше.

Образ принцеси

Кейт Міддлтон одягнулась відповідно. Вона постала у бюджетній чорно-білій сукні з принтом від Zara та чорному пальті бренду Catherine Walker. Весь цей одяг Кетрін вже одягала раніше.

Образ принцеси Уельської доповнювали чорні високі чоботи, сумочка та лаконічні аксесуари.