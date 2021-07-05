Кейт Міддлтон опинилась на самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19

Кейт Міддлтон змушена самоізолюватися після спілкування з людиною, яка отримала позитивний тест на коронавірус. Вона скасувала всі офіційні виходи й наступні 10 днів проведе вдома.

Представники Кенсінгтонського палацу поспішили повідомити, що Кейт Міддлтон не має жодних симптомів коронавірусу. Однак вона вирішила дотриматися всіх відповідних урядових інструкцій та ізолюватися вдома.

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Минулого тижня герцогиня Кембриджська контактувала з кимось, хто згодом отримав позитивний тест на COVID-19. Вона не відчуває жодних симптомів, але дотримується всіх відповідних настанов і самоізолюється вдома,

– йдеться в повідомленні.

Так, герцогині Кембриджській доведеться відмовитися від усіх запланованих публічних виходів. Вона мала б з'явитися на урочистостях з нагоди 73 річниці NHS – Національної служби охорони здоров'я Великої Британії. На жаль, на службі в соборі Святого Павла та чаюванні в Букінгемському палаці принц Вільям буде без дружини.

Які заходи Кейт Міддлтон відвідала минулого тижня

У вівторок, 29 червня, Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом і сином Джорджем відвідала Євро-2020. На матчі Англія – Німеччина, який відбувався на стадіон Вемблі в Лондоні, вона з'явилась без захисної маски.

У п'ятницю, 2 липня, герцогиня Кембриджська побувала на ще одному людному заході. Вона прийшла на турнір з тенісу, що відбувся в рамках Вімблдонського турніру. Варто зауважити, що в Королівській ложі вона зняла милу захисну маску з квітковим принтом.

Крім того, Кейт Міддлтон гуляла вулицями Лондона з наймолодшим сином Луї. Їх помітили в Гайд-парку, що неподалік Кенсінгтонського палацу.