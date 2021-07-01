Герцогиню Кембриджську разом з сином побачила мешканка Лондона Мейлін Ремі, яка також прогулювалась у Гайд-парку. Цей парк розташований біля Кенсінгтонського палацу, де й живе сім'я. Мейлін розповіла про випадок у своїх соцмережах.

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Кейт Міддлтон на прогулянці з сином

"Коли я підійшла до входу, я побачила маленького хлопчика на велосипеді, який мчав прямо на мене по тротуару. Він радісно кричав: "Я не можу їхати повільніше!", в той час, як його мама бігла за ним. Коли він наблизився, я розпливлася в усмішці й голосно його вітала", – поділилась жінка.

На секунду я зупинилася, щоб зафіксувати цей випадковий, чарівний момент королівської зустрічі, тому що зрозуміла, що тільки що зіткнулася з герцогинею Кейт Міддлтон і принцом Джорджем! На тротуарі! В центрі Лондона!

– розповіла Мейлін Ремі.

Щоправда, жінка переплутала принца Джорджа та принца Луї. Адже саме молодший син герцогів Кембриджських їздить на біговелі – велосипеді без педалей.



Принц Луї на біговелі / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Тоді як принц Луї цікавиться біговелом, його старший брат принц Джордж фанатіє від футболу. Принц Вільям та Кейт Міддлтон навіть вирішили взяти сина на матч Англія – Німеччина на Євро-2020. Примітно, що королівський протокол не дозволив Джорджу з'явитися на стадіоні у формі збірної Англії.