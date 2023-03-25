Принц Вільям днями здивував несподіваним візитом до Польщі. На завершення робочих виходів королівський спадкоємець вирішив повечеряти у ресторані для представників ЛГБТ-спільноти.
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Принц Вільям повечеряв у ресторані для ЛГБТ
Напередодні команда принца забронювала столик у закладі. Тоді як Вільям попросив до них приєднатися. Його помітив один із гостей закладу, який сфотографував принца Уельського та поділився кадром у мережі.
Варшава може здивувати. Сьогодні я обідав із принцом,
– написав один із гостей.
Принц Вільям у закладі в Польщі / Фото з інстаграм-сторіз
Місцевий житель додав, що бачить символічним те, що принц Вільям обрав для відпочинку майданчик для представників ЛГБТ. Таким чином він міг підтримати людей, що утискаються в Польщі.
Відомо, що Вільям повечеряв доволі бюджетно. Принц замовив сендвіч у плетеному рулеті зі свининою та картоплю фрі з часниковим соусом. Це коштувало приблизно 7,5 фунтів (340 гривень).
Що відомо про візит Вільяма
- 22 березня принц Вільям таємно відвідав Польщу. Він побував на військовій базі в Жешуві, що всього за 90 кілометрів від кордону з Україною. Там принц Уельський подякував британським і польським військовим.
- Згодом він з'явився в центрі для біженців у Варшаві, де прийняли українців. Вільям поспілкувався волонтерами та людьми, які втекли від війни, і навіть зіграв партію в настільний теніс.
- Заради українців принц Вільям навіть порушив королівський протокол. Він робив селфі з дітьми й дорослими, що заборонено з питань безпеки.