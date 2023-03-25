Принц Вільям днями здивував несподіваним візитом до Польщі. На завершення робочих виходів королівський спадкоємець вирішив повечеряти у ресторані для представників ЛГБТ-спільноти.

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Принц Вільям повечеряв у ресторані для ЛГБТ

Напередодні команда принца забронювала столик у закладі. Тоді як Вільям попросив до них приєднатися. Його помітив один із гостей закладу, який сфотографував принца Уельського та поділився кадром у мережі.

Варшава може здивувати. Сьогодні я обідав із принцом,

– написав один із гостей.



Принц Вільям у закладі в Польщі / Фото з інстаграм-сторіз

Місцевий житель додав, що бачить символічним те, що принц Вільям обрав для відпочинку майданчик для представників ЛГБТ. Таким чином він міг підтримати людей, що утискаються в Польщі.

Відомо, що Вільям повечеряв доволі бюджетно. Принц замовив сендвіч у плетеному рулеті зі свининою та картоплю фрі з часниковим соусом. Це коштувало приблизно 7,5 фунтів (340 гривень).

Що відомо про візит Вільяма