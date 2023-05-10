Повторила свій образ: принцеса Кейт Міддлтон з'явилася на Garden Party у старій сукні
Джерело:принц і принцеса Уельські
Принц та принцеса Уельські відвідали Garden Party у Букінгемському палаці для святкування коронації короля Чарльза III. Кейт Міддлтон на цю подію одягла ніжно-блакитну сукню, яку одягала ще у 2019 року.
До Вільма і Кейта на садову вечірку приєдналися також герцог і герцогиня Единбурзькі, Едвард і Софі. Принц та принцеса вітали гостей біля королівської резиденції на святкуванні після коронації Чарльза.
До теми "Хочеш, обійму": дівчинка розплакалась, коли побачила Кейт Міддлтон – момент потрапив на відео
На вечірку в саду було запрошено близько 500 гостей з усієї країни.
На подію принцеса Уельська обрала неймовірний образ. На ній була ніжно-блакитна сукня з прозорими рукавами, мереживом і пишною шифоновою спідницею. Також на ній був плаский капелюх з великою трендовою квіткою.
Кейт Міддлтон на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Образ Кейт доповнила туфлями-човниками кольору металік, клатчем до тону та діамантовими круглими сережками. Волосся принцеса зібрала в низький пучок, а на обличчі в неї був гарний денний макіяж.
Кейт Міддлтон на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Водночас принц Вільям одягнув фрак, сірі штани, світлий жилет і білу сорочку з краваткою в колір сукні дружини. На голові у принца був циліндр, а в руках чорна парасолька-тростина.
Принц Вільям на Garden Party / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських
Зазначимо, що сукня принцеси від Elie Saab. Її раніше Кейт Міддлтон носила під час відвідування Royal Ascot 2019 року.
Попередні виходи принцеси Уельської
- На коронації Чарльза принцеса Кейт Міддлтон приголомшила своїм образом – сукнею кольору слонової кістки від Alexander McQueen з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Поверх сукні Кетрін одягнула мантію. Її головний убір був зі срібними пелюстками, а образ принцеса доповнила сережками.
- А на концерті у Віндзорі, присвяченому коронації Чарльза ІІІ, Кейт Міддлтон була у неймовірному червоному костюмі, який зачарував публіку. Образ вона доповнила червоними туфлями та ефектним діамантовим намистом.
- Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали паб у кварталі Сохо неподалік Букінгемського палацу. У заклад, який готується до напливу гостей, вони доїхали на метро. Для виходу Кетрін обрала довге червоне пальто від Eponine London.
- Перед цим Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank у Віндзорі, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ – одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.
- А на прийомі у Букінгемському палаці, який відбувся 5 травня, Кетрін була в розкішній синій сукні.