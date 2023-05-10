К Вильму и Кейту на садовую вечеринку присоединились также герцог и герцогиня Эдинбургская, Эдвард и Софи. Принц и принцесса приветствовали гостей у королевской резиденции на праздновании после коронации Чарльза.

К теме "Хочешь, обниму": девочка расплакалась, когда увидела Кейт Миддлтон – момент попал на видео

На вечеринку в саду были приглашены около 500 гостей со всей страны.

На событие принцесса Уэльска избрала невероятный образ. На ней была нежно-голубое платье с прозрачными рукавами, кружевом и пышной юбкой шифоновой. Также на ней была плоская шляпа с большим трендовым цветком.



Кейт Миддлтон на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Образ Кейт дополнила туфлями-лодочками цвета металлик, клатчем к тону и бриллиантовыми круглыми серьгами. Волосы принцесса собрала в низкий пучок, а на лице у нее был милый дневной макияж.



Кейт Миддлтон на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Принц Уильям надел фрак, серые брюки, светлый жилет и белую рубашку с галстуком в цвет платья жены. На голове у принца был цилиндр, а в руках черный зонтик-трость.



Принц Уильям на Garden Party / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Отметим, что принцессы платье от Elie Saab. Ее раньше Кейт Миддлтон носила во время посещения Royal Ascot в 2019 году.

Предыдущие выходы принцессы Уэльской