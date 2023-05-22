Похоже, что Кейт отдала честь покойной королеве Елизавете II, ведь она в последний раз выходила на публику в прошлом году на этот же цветочный спектакль в Челси. Тогда монархиня приехала на багги и была одета в розовое пальто.

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Для выхода покойная королева выбрала белое платье с большим цветочным принтом. Она была в белых перчатках, жемчужных украшениях и с розовой помадой на губах.

Принцесса Уэльская решила одеть на этот спектакль нежно-розовое платье-рубашку от ME+EM.



Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Интересно, что Кейт уже одевала раньше это платье и даже давала поносить ее своей маме Кэрол Миддлтон.

Принцесса объединила розовое платье со своими туфлями на танкетке Castaner Carina Espadrille с завязками. Образ Кейт дополнила серьгами-высячками с папоротником от Catherine Zoraida.



Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Волосы принцессы Уэльской были распущены, а на лице был макияж в натуральных оттенках.



Кейт Миддлтон на Chelsea Flower Show / Фото с инстаграммы принца и принцессы Уэльских

Добавим, что на спектакле Кейт познакомилась с подростками из 10-ти школ, участвующих в кампании RHS по школьному садоводству, и посетила вместе с ними три выставочных сада в этом году.

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