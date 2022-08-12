Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra відмовилися виступати на фесті в Чорногорії, де буде російська діджейка Ніна Кравіц. Тоді як гурт KAZKA аж ніяк не бентежить, що представниця країни-агресорки зіграла перед ним на Sziget Festival в Угорщині.

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KAZKA виступить на Sziget Festival після росіянки

Свій діджей-сет росіянка Ніна Кравіц виконала на відкритті фестивалю 10 серпня. Виступ гурту KAZKA запланований на 14 серпня, на 18:45 на головній сцені під маркуванням We Stand with Ukraine – "Ми з Україною".

Очевидно, у такий спосіб організатори Sziget Festival спробували виразити солідарність з народом України, але не врахували, що запросили ще й діджейку з країни, яка на нього напала.

Гурт KAZKA виступить на Sziget Festival з росіянкою / Скриншот з інстаграму Олександри Заріцької

Як солістку KAZKA зацькували за виступ з росіянами

Під останнім інстаграм-постом Олександрі Заріцькій "насипали" гнівних коментарів. Прихильники гурту KAZKA вважають, що цинічно співати на фесті з росіянами, коли ті щодня запускають по Україні ракети:

"Чому ви їдете виступати на фестиваль Sziget, де будуть російські артисти, і ще й в Угорщину?";

"Вам нормально виступати з росіянами на одній сцені? Вас не хвилює те, що ці люди щодня ракети у нас запускають? Ау";

"Нащо вам той Sziget? Я вважала вас крутим українським гуртом, пишалась вашою проукраїнською позицією і з задоволенням слухала ваші пісні. Вибачте, але тепер, певна річ, не буду";

"Я розчарований. Чому світ має ненавидіти наших асвабадітєлєй, якщо самі ж українці не проти з ними поспівати на одній сцені?";

"Поясніть, будь ласка, слухачам, чому ви їдете виступати з росіянами на одній сцені? Видаляю все з плейлиста";

"Чому ви їдете на фестиваль, де будуть виступати москалі?";

"Просто дно! Як можна було так споганити репутацію?";

"Подобається виступати на одній сцені з руснею?";

"Була про вас кращої думки. Виступати на одній сцені з окупантами...";

"Бабки вирішують все у таких людей".

Цікаво, що на жоден з цих злісних коментарів Олександра Заріцька не відповіла.

Alina Pash теж співатиме на Sziget Festival з росіянами

Учасниця Нацвідбору Євробачення-2022 Alina Pash теж виступатиме на Sziget Festival в Угорщині, одразу після гурту KAZKA – у понеділок, 15 серпня о 18:40. Однак вона одразу пояснила, чому поїде туди.

Я серйозно міркувала над варіантом, аби відмовитися від участі. Проте для виваженого рішення ми з командою ще й оцінили альтернативні втрати України від відсутності на сцені такого великого фестивалю українського голосу. Тоді цей майданчик не буде мати противаги росіянам,

– роз'яснила Alina Pash.

Так, зірка не стала влаштовувати "демонстративний демарш", але пообіцяла, що покаже такий номер, що росіянам стане соромно за війну в Україні.