Прохання гурту Kalush Orchestra на Sea Dance Festival назвали "зачисткою сцени". За словами організаторів, через саботаж реперів на них звалилися коментарі з ненавистю та нетерпимістю. Однак, навіть попри обурення публіки, розпрощатися з росіянкою Ніною Кравіц ті неготові.

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Чому на Sea Dance Festival "відшили" Kalush Orchestra

Організатори музичного фестивалю запевняють, що засуджуються російську агресію в Україні, адже не так давно їхня нація теж зазнавала бомбардувань з боку інших країн. Проте, на їхню думку, забирати діджейку Ніну Кравіц з програми тільки через те, що вона росіянка, – це дискримінація.

Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни та засуджує російське вторгнення і страждання, які відбуваються в Україні та в будь-якому місці світу, але скасовувати виступ будь-якого виконавця виключно через його національність, расу чи віросповідання – суперечить цінностям, які відстоює Sea Dance,

– йдеться в заяві.

"Ми вважаємо, що дискримінація будь-якої людини та артиста за національною ознакою є абсолютно неприпустимою, і скасовувати виступ виконавця лише тому, що він або вона з певної країни, – неправильно як для Sea Dance, так і для решти світової спільноти" – додали організатори.

Ба більше, на Sea Dance Festival заступилися за Ніну Кравіц, адже та є їхньою давньою подругою і нібито "не на боці війни та страждань, а на боці миру та єднання". Щоправда, за всі п'ять місяців кривавої війни в Україні діджейка так і не наважилася засудити росію, вона лише "молиться за мир".

Ми віримо, що виступи Kalush Orchestra та Ніни Кравіц на Sea Dance Festival є шансом спільно надіслати сильне послання до миру,

– абсурдно заявили організатори.