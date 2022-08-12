Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале в Черногории, где будет российская диджейка Нина Кравиц. В то время как группу KAZKA отнюдь не смущает, что представительница страны-агрессорки сыграла перед ней на Sziget Festival в Венгрии.
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KAZKA выступит на Sziget Festival после россиянки
Свой диджей-сет россиянка Нина Кравиц провела на открытии фестиваля 10 августа. Выступление группы KAZKA запланировано на 14 августа, в 18:45 на главной сцене под маркировкой We Stand with Ukraine – "Мы с Украиной".
Очевидно, таким образом организаторы Sziget Festival попытались выразить солидарность с народом Украины, но не учли, что пригласили еще и диджейку из напавшей на него страны.
Группа KAZKA выступит на Sziget Festival с россиянкой / Скриншот из инстаграма Александры Зарицкой
Как солистку KAZKA затравили за выступление с россиянами
Под последним инстаграм-постом Александре Зарицкой "насыпали" гневные комментарии. Поклонники группы KAZKA считают, что цинично петь на фестивале с россиянами, когда те ежедневно запускают по Украине ракеты:
- "Почему вы едете выступать на фестиваль Sziget, где будут российские артисты, да еще в Венгрию?";
- "Вам нормально выступать с россиянами на одной сцене? Вас не волнует то, что эти люди каждый день ракеты в нас запускают? Ау";
- "Зачем вам тот Sziget? Я считала вас крутой украинской группой, гордилась вашей проукраинской позицией и с удовольствием слушала ваши песни. Извините, но теперь, конечно, не буду";
- "Я разочарован. Почему мир должен ненавидеть наших асвабадителей, если сами же украинцы не прочь с ними попеть на одной сцене?";
- "Объясните, пожалуйста, слушателям, почему вы едете выступать с россиянами на одной сцене? Удаляю все из плейлиста";
- "Почему вы едете на фестиваль, где будут выступать москали?";
- "Просто дно! Как можно было так осквернить репутацию?";
- "Нравится выступать на одной сцене с русней?";
- "Была о вас лучшего мнения. Выступать на одной сцене с оккупантами...";
- "Бабки решают все у таких людей".
Интересно, что ни на один из этих злостных комментариев Александра Зарицкая не ответила.
Alina Pash тоже будет петь на Sziget Festival с россиянами
Участница Нацотбора Евровидения-2022 Alina Pash тоже будет выступать на Sziget Festival в Венгрии сразу после группы KAZKA – в понедельник, 15 августа в 18:40. Однако она сразу объяснила, почему поедет туда.
Я серьезно размышляла над вариантом отказа от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет иметь противовеса россиянам,
– объяснила Alina Pash.
Так, звезда не стала устраивать "демонстративный демарш", но пообещала, что покажет такой номер, что россиянам станет стыдно за войну в Украине.