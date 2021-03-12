Спокусниця Кім Кардашян випнула пишні груди та сідниці у бікіні
Зірка соціальних мереж Кім Кардашян зараз перебуває у стадії шлюборозлучного процесу з Каньє Вестом, втім, це не заважає їй відпочивати та ніжитись під сонцем. Нове фото – цьому доказ.
Джерело:інстаграм Кім Кардашян
Сексуальна Кім Кардашян
Кім Кардашян обожнює купальники коричневих відтінків і цим самим задає тренди у світі. Вони чудово гармоніюють із засмаглим тілом зірки та підкреслюють її форми тіла. Новий купальник, що складався з трусиків та бюстгальтера, ледь прикрив її пишні груди та інтимні зони.
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Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Кім зручно вмостилась на лежаку біля басейну, відпочиваючи на подвір'ї розкішного маєтку. Її довге волосся було заплетене у дві довгі косички, а на обличчі – чорні сонцезахисні окуляри. На її руках, звісно, немає обручки, але ще одним аксесуаром, який додав родзинки її образу, стала золотиста підвіска на шиї.
Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Реакція фанатів
Підписники Кім, як завжди, були вражені відвертістю улюблениці:
- "Літня самотня Кім! Ми цього всі так чекали!"
- "Чудові фото".
- "Як завжди розкішна".
- "Самотність це краще, ніж токсичні стосунки. Пам'ятай про це".
- "Як можна бути такою красивою?"
Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста?
- Перші чутки про негаразди у сім'ї з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Відтоді вони начебто жили окремо та рідко бачились. Кім зізналась, що у її чоловіка біполярний розлад.
- Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. До 19 лютого пара ні спростовувала, ні підтверджувала чуток.
- Вони одружились у 2014 році, прозустрічавшись до цього 2 роки. Шлюб став першим для Веста та третім для Кардашян. У них є четверо дітей – Норт, Сейнт, Чикаго та Псалм.
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