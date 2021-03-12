Зірка соціальних мереж Кім Кардашян зараз перебуває у стадії шлюборозлучного процесу з Каньє Вестом, втім, це не заважає їй відпочивати та ніжитись під сонцем. Нове фото – цьому доказ.

Сексуальна Кім Кардашян

Кім Кардашян обожнює купальники коричневих відтінків і цим самим задає тренди у світі. Вони чудово гармоніюють із засмаглим тілом зірки та підкреслюють її форми тіла. Новий купальник, що складався з трусиків та бюстгальтера, ледь прикрив її пишні груди та інтимні зони.

До слова Кім Кардашян засвітила груди в сукні Givenchy з глибоким декольте: еротичне фото



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Кім зручно вмостилась на лежаку біля басейну, відпочиваючи на подвір'ї розкішного маєтку. Її довге волосся було заплетене у дві довгі косички, а на обличчі – чорні сонцезахисні окуляри. На її руках, звісно, немає обручки, але ще одним аксесуаром, який додав родзинки її образу, стала золотиста підвіска на шиї.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Реакція фанатів

Підписники Кім, як завжди, були вражені відвертістю улюблениці:

"Літня самотня Кім! Ми цього всі так чекали!"

"Чудові фото".

"Як завжди розкішна".

"Самотність це краще, ніж токсичні стосунки. Пам'ятай про це".

"Як можна бути такою красивою?"

Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста?

Перші чутки про негаразди у сім'ї з'явились у час карантину, а згодом – і під час передвиборчої кампанії Веста. Відтоді вони начебто жили окремо та рідко бачились. Кім зізналась, що у її чоловіка біполярний розлад.

Новина про розлучення пари прогриміла з різних джерел на початку січня 2021 року. До 19 лютого пара ні спростовувала, ні підтверджувала чуток.