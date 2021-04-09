Українська телеведуча Катя Осадча нещодавно побувала на зйомках за кордоном. Вона поділилася новими фото, де позує у красивій літній сукні на тлі безмежного моря.

Катя Осадча намагається здивувати глядачів "Світського життя" у кожному випуску програми. Для отримання ексклюзивних подробиць з життя знаменитостей вона часто їздить у відрядження не лише в українські міста, а й за кордон.

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Ведуча намагається поєднувати роботу з відпочинком та насолоджуватися кожним моментом. Днями вона поділилася декількома світлинами з нещодавнього відрядження та вкотре показала свій образ.

Літній look Каті Осадчої

Ведуча зачарувала прихильників новими світлинами, які зробила в перерві між роботою на тлі безмежного моря. Вона постала перед камерою у легкій білосніжній сукні на тонких бретелях і з опущеними довгими рукавами. Катя не одягала спідньої білизни, тому вбрання трішки оголило груди, що додало образові звабливості. Такий look поєднала з літнім взуттям на низькій підошві.

Волосся народна улюблениця зібрала ззаду, а від пекучого сонця її рятували солом'яний капелюх і сонцезахисні окуляри. На обличчя зірка не наносила косметику, відпочиваючи від макіяжу. Довершила аутфіт лаконічним ланцюжком.

"Спогади про тепло. Нетерпляче чекаємо літо вдома", – зазначила Осадча в дописі.

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У коментарях підписники залишають на адресу Осадчої багато компліментів.