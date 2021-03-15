Українська телеведуча Катя Осадча поділилась фото з лаштунків "Голосу країни". Вона продемонструвала розкішний образ у шовковій золотистій сукні.

Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з прихильниками новими світлинами. Цього разу вона оприлюднила кадр з лаштунків проєкту "Голосу країни".

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Образ Каті Осадчої

В одному з випусків шоу телеведуча продемонструвала елегантний та вишуканий образ. Вона постала перед камерою в золотистій шовковій сукні з рюшами та відвертим розрізом до стегон, що дозволив похизуватися стрункими ніжками. Тонкий пояс підкреслив тендітну фігуру Каті Осадчої.

Вбрання зірка поєднала з коричневими босоніжками на високих підборах. Також аутфіт телеведучої доповнювали масивні сріблясті сережки-кільця та каблучки.

Катя Осадча ідеально вирівняла довге біляве волосся та розпустила його. Візажисти подбали про вишуканий макіяж ведучої, що вдало завершив образ. Зірці підкреслили очі темними тінями, а губи нафарбували прозорим блиском.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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