Катя Осадча зачарувала стильним аутфітом в елегантному жакеті: фото
Відома українська телеведуча Катя Осадча поділилась з прихильниками новим фото. Зірка зачарувала образом у вбранні головних кольорів 2021 року.
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Успішна українська телеведуча Катя Осадча часто ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Днями зірка оприлюднила фото зі стильної фотосесії.
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Образ Каті Осадчої
Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона впевнено дивилась в об'єктив. Для нової зйомки Катя Осадча обрала елегантний жовтий жакет із сірою блискучою вставкою зверху, а також брючні штани в тон. Варто зазначити, що зірка обрала вбрання головних кольорів 2021 року – тому її look виглядав по-особливому красивим.
Катя Осадча доповнила образ лаконічними золотими сережками-кільцями та оригінальним ланцюжком на шиї. Довге волосся телеведуча уклала в трендову зачіску, зібравши частину волосся ззаду.
Бездоганний вигляд зірки вдало завершив макіяж, що тільки підкреслив натуральну красу. Катя нафарбувала очі нюдовими тінями, а на її губах красувалась світла рожева помада.
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Шанувальників підкорив look телезірки:
- Найтрендовіші кольори;
- Неперевершена. Поєднання кольорів дуже вам личить;
- Неймовірна красуня;
- Яка ж ви красива;
- Надзвичайна;
- Стильна.
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