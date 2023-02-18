Бачимо в тобі себе, – Катя Осадча і Юрій Горбунов привітали сина з днем народження

Зіркові батьки Катя Осадча та Юрій Горбунов вітають сина Івана з днем народження у його 6-річчя. Вони показали милі сімейні фото.

Старшому сину Каті Осадчої та Юрія Горбунова сьогодні виповнилося 6 років. Подружжя телеведучих зворушливо привітали Івана у соціальних мережах.

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Катя Осадча та Юрій Горбунов вітають сина

Катя Осадча поділилась, що син щоразу більше стає схожим на батьків – він такий самий невгамовний, як матуся, а також любить порядок, як батько.

Івасик! Наш хлопчик! З Днем народження, наша гордість, наш дорослий Іван, тобі вже цілих 6 років, які ти так чекав. Ми все більше бачимо в тобі себе. Невгамовність від мене і любов до порядку від тата. Це найнаочніші з рис. А скільки ще різного, що ми помічаємо щохвилини. Дякуємо наш хлопчик, що вибрав нас,

– написала ведуча.

Юрій Горбунов також щемливо привітав сина й підкреслив, що час пролетів дуже швидко. Він додав, що ніколи б не подумав, що Івану доведеться виростати у час війни.

"Так ніби вчора тримав тебе на руках в перші хвилини твого народження! Сказати, як я тебе люблю, словами неможливо! Ти наша з мамою гордість! Наша радість! Наше майбутнє! Ніколи б не подумав, що тобі доведеться дізнатися що таке війна! Але в тому, що ми переможемо – сумніву немає! І ти будеш жити, виростати і любити, у найкращій у світі країні – Україні! З Днем народження мій хлопчик! Нехай збудуться всі твої мрії!".

Сімейні фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова / Фото з інстаграму зірок

Як зіркові батьки вітають дітей

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