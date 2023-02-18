Старшему сыну Кате Осадчей и Юрию Горбунову сегодня исполнилось 6 лет. Супруги телеведущих трогательно поздравили Ивана в социальных сетях.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравляют сына

Катя Осадчая поделилась, что сын все больше становится похожим на родителей – он такой же неугомонный, как мамочка, а также любит порядок, как отец.

Ивасик! Наш мальчик! С Днем рождения наша гордость, наш взрослый Иван, тебе уже целых 6 лет, которые ты так ждал. Мы все больше видим себя в тебе. Неугомонность от меня и любовь к порядку от папы. Это самые наглядные из черт. А сколько еще разного, что мы замечаем ежеминутно. Спасибо наш мальчик, что выбрал нас,

– написала ведущая.

Юрий Горбунов также щемяще поздравил сына и подчеркнул, что время пролетело очень быстро. Он добавил, что никогда бы не подумал, что Ивану придется расти во время войны.

"Так будто вчера держал тебя на руках в первые минуты твоего рождения! Сказать, как я тебя люблю, словами невозможно! Ты наша с мамой гордость! Наша радость! Наше будущее! Никогда бы не подумал, что тебе придется узнать что такое война! Но в том, что мы победим – сомнения нет! И ты будешь жить, вырастать и любить, в лучшей в мире стране – Украине! С Днем рождения мой мальчик! Пусть сбудутся все твои мечты!".

Семейные фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова / Фото из инстаграма звезд

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