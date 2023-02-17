Український співак Олександр Пономарьов днями поділився зворушливим дописом на своїй сторінці. Його молодший син 15 лютого відсвяткував день народження.

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Олександр Пономарьов привітав сина

Виконавець опублікував сімейний фотоколаж, на якому зібрав кадри з сином з різних років його життя. Там і архівна світлина, де Сашко постав малюком, і знімок, зроблений в останні роки. Помітно, як виріс та змінився син Олександра Пономарьова.

16-й день народження сина на Стрітення Господнє! Мій Сашко, нехай Боженька тебе оберігає і благословляє на добрі справи!

– написав співак.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму співака

У коментарях шанувальники долучаються до привітань:

"Нехай Господь завжди оберігає, Олександре, вас і ваших рідних. Щирі вітання та найкращі побажання імениннику!";

"Наші вітання";

"Мої вітання з Днем народження сина! Божого благословення";

"Вітання сердечні, здійснення мрій";

"Вітаємо! Найкращі побажання, Сашку в день народження";

"З іменинником вас! Хай ваш син зростає щасливою дитиною, тобто вже парубком".

Днями день народження святкувала й донька Маші Єфросиніної – їй виповнилося 19 років. Телеведуча показала її фото, здивувавши фанів схожістю дівчинки із зірковою мамою.