Катя Осадча показала, як провела вихідні вдома з чоловіком та дітьми: домашні фото

21 листопада 2023, 07:04
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Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча показала, як минули її вихідні. Зірка розважалася вдома разом з чоловіком та двома дітьми.

Ведуча та громадська діячка Катя Осадча опублікувала нові сімейні кадри в інстаграм-сторіз. Зірка показала, як минули її вихідні.

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Катя Осадча поділилась домашніми фото

Катя Осадча відпочивала разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та двома дітьми у своєму затишному будинку. Вона показала розваги зіркового батька з синами та оприлюднила фото, яке зробив її молодший син Данило. 

Чим більше в тебе дітей, тим швидше ти біжиш у садочки та школи в понеділок,
– пожартувала ведуча.

Катя Осадча з чоловіком і синами / Фото з інстаграм-сторіз

 

 

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Автор: Марія Касій