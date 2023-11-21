Ведущая и общественная деятельница Катя Осадчая опубликовала новые семейные кадры в инстаграм-сториз. Звезда показала, как прошли ее выходные.

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Катя Осадчая поделилась домашними фото

Катя Осадчая отдыхала вместе с мужем Юрием Горбуновым и двумя детьми в своем уютном доме. Она показала развлечения звездного отца с сыновьями и обнародовала фото, сделанное ее младшим сыном Данилой.

Чем больше у тебя детей, тем быстрее ты бежишь в садики и школы в понедельник,

– пошутила ведущая.

Катя Осадчая с мужем и сыновьями / Фото с инстаграм-сториз

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