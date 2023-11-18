Акторка та телеведуча "Єдиного марафону" Наталія Островська поділилась щасливою новиною. Вона вперше стала мамою.
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Наталія Островська стала мамою
Ведуча опублікувала перші фото з полового будинку. Зірка ТБ поділилась, що народила дівчинку вагою 3760 грамів. Наталія Островська подякувала лікарям за те, що їй захотілося повторити цей день.
Наш Всесвіт. 3760 грамів. 54 сантиметрів. Я безмежно дякую команді лікарів. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити,
– поділилася Островська.
Наталія Островська стала мамою / Фото з інстаграму ведучої
Наталія Островська стала мамою / Фото з інстаграму ведучої
Українські знаменитості та колеги Наталії вітають акторку з народженням дитини:
- Ольга Сумська: "Сердечні вітання з народженням малечі!";
- Анатолій Анатоліч: "Юху! Вітаю!";
- Соломія Вітвіцька: "Вітання! Будьте здоровенькими та щасливенькими!";
- Марічка Падалко: "Вітаю! Ура".