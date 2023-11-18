Акторка та телеведуча "Єдиного марафону" Наталія Островська поділилась щасливою новиною. Вона вперше стала мамою.

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Наталія Островська стала мамою

Ведуча опублікувала перші фото з полового будинку. Зірка ТБ поділилась, що народила дівчинку вагою 3760 грамів. Наталія Островська подякувала лікарям за те, що їй захотілося повторити цей день.

Наш Всесвіт. 3760 грамів. 54 сантиметрів. Я безмежно дякую команді лікарів. Вони зробили все, аби цей день захотілося повторити,

– поділилася Островська.



Наталія Островська стала мамою / Фото з інстаграму ведучої



Наталія Островська стала мамою / Фото з інстаграму ведучої

Українські знаменитості та колеги Наталії вітають акторку з народженням дитини: