Ведуча та громадська діячка Катя Осадча опублікувала нові сімейні кадри в інстаграм-сторіз. Зірка показала, як минули її вихідні.

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Катя Осадча поділилась домашніми фото

Катя Осадча відпочивала разом з чоловіком Юрієм Горбуновим та двома дітьми у своєму затишному будинку. Вона показала розваги зіркового батька з синами та оприлюднила фото, яке зробив її молодший син Данило.

Чим більше в тебе дітей, тим швидше ти біжиш у садочки та школи в понеділок,

– пожартувала ведуча.

Катя Осадча з чоловіком і синами / Фото з інстаграм-сторіз

Зіркові батьки й діти: останнє