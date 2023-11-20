Дружина танцівника Влада Ями першою розповіла про це у своїх соціальних мережах. Зіркова сім'я відвідала допрем'єрний показ у Флориді.

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Син Влада Ями знявся у фільмі

7-річний Леон знявся в американському фільмі Sweet struggle ("Солодка боротьба"). Це короткометражна картина, яка розповідає про люблячу матір.

Вона підтримує сина у боротьбі з цукровим діабетом та вчиться простіше ставитися до складних життєвих ситуацій. Невідомо, яка саме роль дісталась Леону Ямі.



Сім'я Влада Ями на прем'єрі / Фото з інстаграм-сторіз

Влад Яма з дружиною та сином відвідав показ фільму. До речі, його режисеркою стала українка – акторка та танцівниця Адріана Костецька. Вона близько 6 років живе у США.

Сім'я Влада Ями на прем'єрі / Фото з інстаграм-сторіз

Сам хореограф Влад Яма залишається у Штатах та дивує своїм контентом українців. Наприклад, у річницю звільнення Херсона він не згадав про місто-герой, а показав танцювальні рухи під пісню No stress.