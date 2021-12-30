Катя Осадча влаштувала сімейну вечерю з чоловіком і трьома синами: атмосферне відео

Країна помалу розпочинає сезон новорічних застіль. Одними з перших за стіл сідають зірки, які здебільшого працюють у святкову ніч. Катя Осадча й собі влаштувала затишну сімейну вечерю за два дні до Нового року.

Попри шалені та виснажливі графіки Катя Осадча і Юрій Горбунов знаходять час для дітей і сімейних посиденьок. Одну з останніх вечер 2021 року зірки перетворили на справжнє свято.

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Сімейна вечеря Каті Осадчої та Юрія Горбунова з синами

Телезірка уважна до дрібниць, тому задекорувала стіл якнайкраще. Вона дістала білу скатертину, святковий посуд з червоними візерунками та кришталеві келихи. Затишку додали свічки та фігурки різдвяних оленів.

На вечерю Катя Осадча приготувала салати з майонезом та рибу, а Горбунов відкоркував шампанське. Натомість 4-річний Іван допомагав з бутербродами зі шпротами – підсмажував хліб.

Репетиція новорічної ночі,

– прокоментувала Осадча.

що раніше Іван готував сніданки для батька , коли той повертався з гастролей – смажив яйця.

До чаю зіркова матуся подала галет-де-руа – традиційний французький пиріг з мигдальним кремом. Сім'я навіть відтворила цікаву французьку традицію.

"За французькою традицією наймолодший залазить під стіл і називає, кому шматок пирога. В одному зі шматочків буде мигдаль. Той, кому він дістанеться, і буде королем. Інтрига, заради якої порушила режим харчування", – поділилась Катя Осадча.

Наймолодшим у родині виявився Іван, адже 4-місячний Данило ще не говорить. Саме він заліз під стіл і "ділив" пиріг. Один зі шматочків дістався Іллі, первістку ведучої. Схоже, юнак прилетів в Україну з університету у США, куди вступив у серпні цього року. До слова, мигдаль дістався саме Осадчій, тому її коронували королевою вечора.