Львів'янка Христя Храновська з року в рік показує столичним друзям, як шанувати українські традиції. У п'ятницю, 24 грудня, власниця бутіків Chloe, Bonpoint та кума Каті Осадчої зірбала шоу-бізнесову тусівку на святкування в стилі різдвяного бароко.

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Як Катя Осадча та Юрій Горбунов відгуляли Святвечір з кумами

Зіркове подружжя, як і інших гостей гуляння, зустрічали чоловіки у козацьких вбраннях та видовищний вертеп з різдвяною колядою. Господиня пригощала друзів наливкою з закусками та кликала за щедрий стіл.

Христя Храновська приготувала розкішне частування на Святвечір. На столах розставили свічки, дідухи, а гостей пригощали з керамічного посуду з українським орнаментом.

Ба більше, світська левиця влаштувала бал у стилі українського бароко. Зіркову публіку розважав гурт Go_A з Євробачення-2021 та симфонічний оркестр. Усі разом вони проникливо заспівали "Нова радість стала" на чолі з Олегом Скрипкою. Тоді як Фагот з ТНМК колядував під час вечірніх забав.

Святкування Святвечора у Христі Храновської / Відео з інстаграму Каті Осадчої

Після застілля та балу публіка шмаляла з гармати, спалювала бажання у вогнищі, а на завершення вечора – підпалил чорта.

Нагадаємо, минулого року Катя Осадча теж відзначала католицьке Різдво з кумою Христею Храновською. Тоді вона влаштувала традиційне українське гуляння з колядками, вертепом і трембітами.