Попри шалені та виснажливі графіки Катя Осадча і Юрій Горбунов знаходять час для дітей і сімейних посиденьок. Одну з останніх вечер 2021 року зірки перетворили на справжнє свято.

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Сімейна вечеря Каті Осадчої та Юрія Горбунова з синами

Телезірка уважна до дрібниць, тому задекорувала стіл якнайкраще. Вона дістала білу скатертину, святковий посуд з червоними візерунками та кришталеві келихи. Затишку додали свічки та фігурки різдвяних оленів.

На вечерю Катя Осадча приготувала салати з майонезом та рибу, а Горбунов відкоркував шампанське. Натомість 4-річний Іван допомагав з бутербродами зі шпротами – підсмажував хліб.

Репетиція новорічної ночі,

– прокоментувала Осадча.

Цікаво, що раніше Іван готував сніданки для батька, коли той повертався з гастролей – смажив яйця.

До чаю зіркова матуся подала галет-де-руа – традиційний французький пиріг з мигдальним кремом. Сім'я навіть відтворила цікаву французьку традицію.

"За французькою традицією наймолодший залазить під стіл і називає, кому шматок пирога. В одному зі шматочків буде мигдаль. Той, кому він дістанеться, і буде королем. Інтрига, заради якої порушила режим харчування", – поділилась Катя Осадча.

Наймолодшим у родині виявився Іван, адже 4-місячний Данило ще не говорить. Саме він заліз під стіл і "ділив" пиріг. Один зі шматочків дістався Іллі, первістку ведучої. Схоже, юнак прилетів в Україну з університету у США, куди вступив у серпні цього року. До слова, мигдаль дістався саме Осадчій, тому її коронували королевою вечора.

До слова, це не перший вечір, який сім'я проводить разом. Нещодавно Осадча та Горбунов влаштували Івану домашній концерт: він заспівав і зіграв на гітарі, а вона – на укулеле.