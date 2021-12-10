Так, Юрій Горбунов взяв у руки гітару й заспівав українську народну пісню "Несе Галя воду", а Катя Осадча "акомпонувала" йому на укулеле. Цей перформанс знімав на телефон 4-річний первісток пари Іван.

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Телезірка зазначила, що виступила в дуеті з чоловіком, як тільки прийшла з роботи. Це видно з її ефектного образу – класичного чорного костюма з білою вставкою, ідеальної укладки та макіяжу smoky eyes. Натомість Юрій Горбунов постав у домашньому – сірих шортах, білій футболці та довгих шкарпетках.

Прийшла мама з роботи. На вокалі – Юрій Горбунов. За камерою – Іван Горбунов,

– підписала Катя Осадча.

Цей зірковий дует зворушив пів українського шоу-бізу. Він розсмішив Ірину Федишин, Лесю Нікітюк, Наталку Денисенко, а Даша Астаф'єва жартома написала: "Поставила на дзвінок собі".

Фани Юрія Горбунова та Каті Осадчої відреагували з не меншим захватом: