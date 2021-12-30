Несмотря на безумные и изнурительные графики Катя Осадчая и Юрий Горбунов находят время для детей и семейных посиделок. Один из последних вечеров 2021 года звезды превратили в настоящий праздник.

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Семейный ужин Кати Осадчей и Юрия Горбунова с сыновьями

Телезвезда внимательна к мелочам, поэтому задекорировала стол как нельзя лучше. Она достала белую скатерть, праздничную посуду с красными узорами и хрустальные бокалы. Уюта добавили свечи и фигурки рождественских оленей.

На ужин Катя Осадчая приготовила салаты с майонезом и рыбу, а Горбунов откупорил шампанское. Зато 4-летний Иван помогал с бутербродами со шпротами – поджаривал хлеб.

Репетиция новогодней ночи,

– прокомментировала Осадчая.

Интересно, что раньше Иван готовил завтраки для отца, когда тот возвращался с гастролей – жарил яйца.

К чаю звездная мамочка подала галет-де-руа – традиционный французский пирог с миндальным кремом. Семья даже воссоздала интересную французскую традицию.

"По французской традиции самый молодой залезает под стол и называет, кому кусок пирога. В одном из кусочков будет миндаль. Тот, кому он достанется, и будет королем. Интрига, ради которой нарушила режим питания", – поделилась Катя Осадчая.

Самым младшим в семье оказался Иван, ведь 4-месячный Даниил еще не говорит. Именно он залез под стол и "делил" пирог. Один из кусочков достался Илье, первенцу ведущей. Похоже, юноша прилетел в Украину из университета в США, куда поступил в августе этого года. К слову, миндаль достался именно Осадчей, поэтому ее короновали королевой вечера.

К слову, это не первый вечер, который семья проводит вместе. Недавно Осадчая и Горбунов устроили Ивану домашний концерт: он спел и сыграл на гитаре, а она – на укулеле.