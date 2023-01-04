Боявся давати інтерв'ю, – Катя Осадча жорстко розкритикувала "бравого грузина" Меладзе

Ведуча Катя Осадча жорстко висловилась про Валерія Меладзе, який відповів "Героям слава", а згодом намагався виправдатися. Вона звернулась до його шанувальників-українців.

Спроби Валерія Меладзе не привернути уваги до його пристосувань після "Героям слава" у Дубаї не увінчались успіхом. Його вже розкритикував шоумен Анатолій Анатоліч, а тепер ще й Катя Осадча.

Читайте також Нудить від сорому, – Маша Єфросиніна висміяла зрадницю Повалій за "Червону руту"

Катя Осадча про скандал з Меладзе

Ведуча звернулась до шанувальників виконавця, який ще у 2021 році виступав у Києві. Вона висловила сподівання, що такого більше не буде.

Катя Осадча також заявила, що з 2014 року Меладзе боявся давати інтерв'ю, щоб не заїкатись про підтримку України.

Сподіваюся, що тема з Меладзе на концертах у Києві закрита назавжди? І всі шанувальники "танців мотилька" перестануть розповідати, що він за нас і взагалі грузин?

– каже Осадча.



Осадча про Меладзе / Фото з інстаграм-сторіз

"До речі, цей бравий грузин боявся давати інтерв'ю після 14 року, адже виказати свою підтримку Україні не міг. Але продовжував на убогій сцені без жодних елементів шоу збирати по кілька аншлагів підряд, адже знаходилися українці, що сумували за ватною лірикою".

Осадча про Меладзе / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про конфуз з Валерієм Меладзе

Днями завірусилося відео, як Валерій Меладзе на корпоративі в Дубаї відповів на гасло "Слава Україні" – "Героям слава". Але це він зробив не в мікрофон, а після вигуку натякнув шанувальнику не привертати увагу.

Після цього в Росії заговорили про те, щоб зробити артиста "іноагентом" чи навіть позбавити громадянства. Прихильники терористичного режиму переконані, що це "провокація, що підриває позицію Росії" та "підтримує нацистський режим в братській Україні".

Валерій Меладзе відреагував на все це в інстаграмі. Він виправдався за українське патріотичне гасло, заявив про бажання "припинення антагонізму" між "близькими народами".