У новорічну ніч росіяни цинічно обстрілювали Україну. У той час співачка-зрадниця не просто вкотре промовчала про війну, а розважала окупантів на святковій вечірці.

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Єфросиніна про зрадницю Повалій

В ефірі "Блакитного вогника" Повалій заспівала легендарний твір Володимира Івасюка "Червона рута" українською мовою. Маша Єфросиніна не змогла залишити без уваги цей цинічний вчинок артистки. Вона зізналася, що її знудило від сорому.

Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити!

– написала Маша в інстаграм-сторіс.



Єфросиніна про Повалій / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

А Анатолій Анатоліч "розніс" Меладзе

Валерій Меладзе мав новорічний корпоратив в Дубаї, де на звернення фана відповів "Героям слава". Після цього в Росії почали говорити про те, щоб позбавити Меладзе народних звань і визнати "іноагентом". Тоді артист швиденько перевзувся, назвав війну конфліктом, а українців і росіян – "близькими народами". Анатолій Анатоліч зазначив, що Меладзе чудово розуміє, що відбувається в Україні, просто він боягуз: "Бути Валєрою Меладзе – це називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра – найсциклівіший грузин, якого я знаю".