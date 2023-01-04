Попытки Валерия Меладзе стать приспособленцем и "переобуться" после "Героям слава" в Дубае не увенчались успехом. Его уже раскритиковал шоумен Анатолий Анатолич, а теперь еще и Катя Осадчая.

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Катя Осадча о скандале с Меладзе

Ведущая обратилась к поклонникам исполнителя, который еще в 2021 году выступавшему в Киеве. Она выразила надежду, что такого больше не будет.

Катя Осадчая также заявила, что с 2014 года Меладзе боялся давать интервью, чтобы не заикаться о поддержке Украины.

Надеюсь, что тема из Меладзе на концертах в Киеве закрыта навсегда? И все поклонники "танцев мотылька" перестанут рассказывать, что он за нас и вообще грузин?

– говорит Осадчая.



Осадчая о Меладзе / Фото с инстаграм-сториз

"Кстати, этот бравый грузин боялся давать интервью после 14 года, ведь выразить свою поддержку Украине не мог. Но продолжал на убогой сцене без каких-либо элементов шоу собирать по несколько аншлагов подряд, ведь находились украинцы, скучавшие по ватной лирике".

Осадчая о Меладзе / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о конфузе с Валерием Меладзе

На днях завирусилось видео, как Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае ответил на лозунг "Слава Украине" – "Героям слава". Но это он сделал не в микрофон, а после возгласа намекнул поклоннику не привлекать внимание.

После этого в России заговорили о том, чтобы сделать артиста "иноагентом" или даже лишить гражданства. Сторонники террористического режима убеждены, что это "провокация, подрывающая позицию России" и "поддерживающая нацистский режим в братской Украине".

Валерий Меладзе отреагировал на все это в инстаграме. Он оправдался за украинский патриотический лозунг, заявил о желании "прекращения антагонизма" между "близкими народами".

Следует напомнить, что Валерий Меладзе не в первый раз доказывает нестабильность своей позиции и желание усидеть на нескольких стульях сразу. Даже после просьб о прекращении войны 24 февраля, а также агрессии России против Грузии, он продолжил выступать в России вместе с артистами, поддерживающими войну, и зарабатывать кровавые рубли.