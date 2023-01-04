Валерій Меладзе злякався, що в Росії його можуть позбавити народних звань і визнати "іноагентом", тож швиденько перефарбувався й "заспівав" про тяжкість, горе та згоду між коханими народами. Український шоумен Анатолій Анатоліч вважає, що артист все розуміє, просо боягуз.

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Анатоліч назвав Меладзе "найсциклівішим грузином"

Бути Валєрою Меладзе – це називати війну конфліктом, антагонізмом чи навіть спецоперацією. Я, як і Валєра, не хочу нікого ненавидіти, просто зневажаю тих, хто є не тим, ким хоче здаватися. Валєра – найсциклівіший грузин, якого я знаю,

– заявив Анатоліч Анатоліч.

"Повторююся. Мовчання зірок такого масштабу, котрих знають у кожному мухосранську Росії – це ще один плюсик у велику брехню "всьо нє так однозначно". Тому що якби у "хахлов" там реально війна була, то Валєра, Вася, Настя, Регіна не мовчали б. Він же там усіх знає. А так Валєра, Жанна, Аня, Артур мовчать, значить дійсно "нє так однозначно", – додав шоумен у сторіс, натякнувши на Басту, Регіну Тодоренко, MARUV, Жанну Бадоєву та інших українських селебриті, які популярні в Росії.

Анатолій Анатоліч "пройшовся" по Меладзе / Фото з інстаграм-сторіс ведучого

Анатолій Анатоліч заявив, що відтепер пісні Валерія Меладзе "йдуть нах*й" з його життя", і порадив зробити вибір кожному українцю: "Його музика зі Spotify не зникне. А чи зникне вона з вашого простору, це вже вирішувати вам".

До речі, Анатолій Анатоліч не відмовився повністю від треків з Росії. Шоумен досі слухає "хороших росіян" з позицією, бо з їхньою творчістю пов'язані його спогади.