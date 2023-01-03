У російських ЗМІ віруситься відео, де Меладзе спілкується з шанувальником начебто на корпоративі, де той спочатку просить співака передати привіт його дружині й додає "Слава Україні!". Меладзе відвів мікрофон вбік та на камеру відповів "Героям слава!", додавши "тшшш". Шанувальник бурхливо відреагував на його слова, аплодуючи і вигукуючи, що Меладзе "красунчик" і обожнює його. Валерій натомість попросив чоловіка поводитися тихіше, зазначивши, що він "поза політикою".

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️Валерій Меладзе, на одному з концертів в росії, пошепки відповів "Героям слава" на звернення прихильника —"Слава Україні" pic.twitter.com/NTw06ojLKM — Irina (@IrinaOma16) January 2, 2023

Як відреагували росіяни

Відео викликало ажіотаж в мережі, і 2 січня член Ради федерації Олена Афанасьєва та депутат Державної думи Сергій Миронов вже виступили з пропозицією позбавити Меладзе громадянства Росії, визнати його "іноагентом" та всіх звань. Вони переконані, що це "провокація, що підриває позицію Росії" та "підтримує нацистський режим в братській Україні".

"У той час, коли гинуть наші громадяни за російських людей, захищаючи російські території, деякі дозволяють себе "зигувати" разом з українськими нацистами. Це неприпустимо", – написала Афанасьєва.

У соцмережах також розповіли, що на корпоративі був присутній Олег Газманов, який підтримує війну в Україні. Проте деякі гості концерту накинулась на співака, щоб той підтримав Україну, але йому різко захотілось "відпочити".

Почему-то когда циркач Газманов сидит на голубом огоньке и в твиттере — он жоско за войну и Путина



А как подошли с вопросом "ты за войну или против?" во время новогоднего долларового чёса в Дубае (почему не на Добнассе??) — потерялся, забыл позицию и просил дать время отдохнуть( pic.twitter.com/hb3Ub32mGy — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) January 2, 2023

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