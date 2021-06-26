Катя Осадча прогулялась Львовом у стильному образі: яскраві фото
Джерело:інстаграм Каті Осадчої
Українська телеведуча Катя Осадча днями прилетіла до Львова, щоб відвідати Leopolis Jazz Fest 2021. Зірка влаштувала літню прогулянку містом у повсякденному образі.
Успішна українська телеведуча Катя Осадча у п'ятницю, 25 червня, прилетіла до Львова разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Попри страшну негоду, що лютувала в місті, зірки відвідали джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021.
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Образ Каті Осадчої
Наступного дня знаменитість вирішила прогулятися сонячним Львовом, що оговтується після негоди. Для цього вона приміряла стильний повсякденний образ.
Катя Осадча позувала перед камерою в об'ємній білосніжній сукні довжини міді з пишними рукавами та елегантному жакеті в тон. Таке вбрання вона поєднала з трендовими кросівками.
Телеведуча доповнила ніжний аутфіт великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.
Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки
Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки
Шанувальники засипали телезірку компліментами в коментарях:
- "Красива";
- "Неймовірна сукня";
- "Катю, ви чудова!";
- "Чарівна";
- "Львів, красиво";
- "Із задоволенням дивлюсь на ваші фото. Ви – прекрасна".