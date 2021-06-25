У четвер, 24 червня, у Львові пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021. Провідні європейські музиканти виступали на головній сцені імені Едді Рознера, а 25 червня проведуть виступи на площі Ринок і у дворі Палацу Потоцьких.

До теми Львів, літо, джаз: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

Фото Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Міжнародний джазовий фестиваль планує відвідати українське зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Телеведучий вже опублікував світлину з літака.

Пара зробила чарівне селфі. Катя Осадча позувала перед камерою в білому топі та блакитній джинсовій куртці з чорною вишивкою. Волосся вона зібрала в акуратний пучок, а на обличчі зробила розкішний макіяж з акцентом на очах. Натомість Юрій Горбунов приміряв білу футболку та сорочку.

"Львів чекає", – написав Юрій Горбунов під фото.

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