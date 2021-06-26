Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая в пятницу, 25 июня, прилетела во Львов вместе с мужем Юрием Горбуновым. Несмотря на страшную непогоду, бушевавшую в городе, звезды посетили джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021.
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Образ Кати Осадчей
На следующий день знаменитость решила прогуляться по солнечному Львову, приходящему в себя после непогоды. Для этого она примерила стильный повседневный образ.
Катя Осадчая позировала перед камерой в объемном белоснежном платье длины миди с пышными рукавами и элегантном жакете в тон. Такой наряд она соединила с трендовыми кроссовками.
Телеведущая дополнила нежный аутфит большими солнцезащитными очками. Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала легкий макияж.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды
Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды
Поклонники засыпали телезвезду комплиментами в комментариях:
- "Красивая";
- "Невероятное платье";
- "Катя, вы замечательная!";
- "Волшебная";
- "Львов, красиво";
- "С удовольствием смотрю на ваши фото. Вы – прекрасна".