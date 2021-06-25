Епічним відео Юрій Горбунов поділився в час "апокаліпсису", який накрив Львів та регіони поблизу.

Варто побачити! Апокаліпсис за вікном: у Львові вирує негода – фото

Ось вона,стихія!! І нічого не вдієш! Львівське літо рулить! Літаком реально хитає! І все це почалося через хвилину після нашої посадки, яка була теж непростою! Літаком кидало як метеликом!! Пілоту – браво!!

– поділився бурхливими емоціями Горбунов.

На відеоролику пара не втрачає оптимізму та усміхається на камеру, слідкуючи за тим, що відбувається за вікнами літака. А там – поривчастий вітер, чорне небо та хвилі дощу.

Можна побачити, що на летовищі нікого немає, а всі люди в літаку очікують, поки негода стихне. Подібними фото поділилась вагітна Катерина Осадча у своєму інстаграмі. Незважаючи на особливий стан, жінка не розхвилювалась і навпаки – виглядала дуже підбадьореною.

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Зазначимо, що днем раніше, 24 червня, у Львові встановили температурний рекорд – вперше за 75 років у місті зафіксували в цей день температуру 32,4 градуси тепла.