Успішна українська телеведуча Катя Осадча у п'ятницю, 25 червня, прилетіла до Львова разом з чоловіком Юрієм Горбуновим. Попри страшну негоду, що лютувала в місті, зірки відвідали джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2021.

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Образ Каті Осадчої

Наступного дня знаменитість вирішила прогулятися сонячним Львовом, що оговтується після негоди. Для цього вона приміряла стильний повсякденний образ.

Катя Осадча позувала перед камерою в об'ємній білосніжній сукні довжини міді з пишними рукавами та елегантному жакеті в тон. Таке вбрання вона поєднала з трендовими кросівками.

Телеведуча доповнила ніжний аутфіт великими сонцезахисними окулярами. Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила легкий макіяж.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники засипали телезірку компліментами в коментарях: