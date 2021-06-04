Катя Осадча приголомшила яскравим образом у малиновому костюмі: фото

Українська телеведуча Катя Осадча, яка очікує на народження третьої дитини, поділилася новим фото, де позувала на вулиці вечірнього Києва. Знаменитість похизувалася яскравим літнім образом.

Катя Осадча продовжує підкорювати публіку яскравими образами. Вона часто постає перед камерами у красивих аутфітах і показує бездоганний смак в одязі.

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Яскравий look Каті Осадчої

Ввечері зірка відправилася на зустріч з подругами. Вона позувала на одній з вулиць нічного Києва та зачарувала вродою

В інстаграм-сторіз Катя поширила фотографію, на якій позувала у костюмі малинового кольору, що складався з широких штанів і подовженого oversize піджака. Під піджак одягнула білу сорочку.

Такий look знаменитість поєднала з білими кросівками. Волосся Осадча зібрала у красиву зачіску ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж. У руці телеведуча тримала букет ромашок і мило усміхалася в камеру.



Катя Осадча в малиновому костюмі / Скриншот інстаграм-сторіз Каті Осадчої

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