37-річна Катя Осадча не пропускає жодного світського заходу, а от буденними Києвом насолоджується рідко. Поки чоловік і син каталися елітним заміським комплексом на велосипедах, зірка проводила час з подругою.

До теми Вагітна Катя Осадча захопила образом в обтислій сукні та стильному піджаку

Ведуча та кінопродюсерка Ірина Костюк влаштували пішу прогулянку туристичними пам'ятками столиці. Вони побували на Подолі, Воздвиженці, Пейзажній алеї та встигли придбати букети польових квітів.

"Неймовірний Київ! І перше фото киянки біля квітучого каштану", – з гумором написала Катя Осадча, яка через насичений графік рідко гуляє рідним містом.

Образ Каті Осадчої для прогулянки Києвом

Знаменитість підібрала комфортний повсякденний образ білого кольору. На ній легка шовкова сорочка з оригінальним чорним принтом, прямі штани з різнобарвними смужками збоку та оверсайз-піджак. Волосся Осадча зібрала в низький хвіст, а обличчя приховала за сонцезахисними окулярами.

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Нові чарівні фото та легкий весняний образ підкорив фоловері телезірки. У коментарях вони засипали Катю Осадчу компліментами: