Українська телеведуча Катя Осадча, незважаючи на вагітний стан, продовжує працювати й знімати нові випуски програми "Світське життя". Днями вона відвідала конкурс краси Mrs. Ukraine International у розкішному look.

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Образ Каті Осадчої

Для відвідин конкурсу краси знаменитість обрала вишуканий вечірній аутфіт. Вона постала перед камерою в атласній блакитній сукні з V-подібним вирізом та блискітками на бретелях й зоні декольте. Вбрання було довгим та об'ємним, тож приховувало вагітний животик.

Кожен образ Каті Осадчої не обходиться від стильного капелюшку. Цього разу телеведуча також приміряла круглий та блискучий головний убір. Волосся зірка зібрала у низький пучок.

Бездоганний look телеведучої завершив макіяж. Катя Осадча підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала бежевою матовою помадою.



Катя Осадча / Фото з інстаграму зірки

Реакція мережі

Шанувальників знаменитості зачарував новий образ Каті Осадчої. У коментарях фани засипали її компліментами: