Днями Катя Осадча була присутня на допрем'єрному показі документального фільму про українського мультиартиста Монатіка. Стрічка отримала промовисту назву "Людина, яка вічно танцює" та вже вийшла на широкі екрани. На світській події знаменитість виглядала справді блискуче.

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Вечірній образ Каті Осадчої

Ведучій все важче приховувати округлий животик у кадрі. Відтак в її гардеробі побільшало речей для майбутніх мам. На допрем'єрному показі Осадча з'явилася в чорному жакеті на два гудзики та штанах з паєтками. Вартість такого вечірнього костюму від українського бренду для вагітних становить 14 тисяч гривень.

Блискуче вбрання зірка довершила чорним топом і високим капелюхом. Акцент Катя Осадча зробила на взутті, обравши білі кеди. Епатажним був і єдиний аксесуар ведучої – кольє у вигляді змії.

Катя Осадча в блискучому костюмі / Фото з інстаграму "Світського життя"

Катя Осадча з Монатіком / Фото з інстаграму "Світського життя"

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