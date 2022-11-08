Катя Осадча заявила, що більш як 8 років не інтерв'ює російських селебриті, які наближені до Кремля та Путіна. Вона чесно зізналася, що зйомки в країні-агресорці ніколи не приносили їй задоволення, адже тамтешні зірки дуже ласі до грошей.

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Чому Осадча відмовилася зніматися в Росії

З початку 2014 року ми більше не знімали "Світське життя" в Росії. Власне з того ж року ми майже не спілкувалися з російськими зірками, особливо з тими, хто підтримував анексію Криму. Що не так з ними? Просто вони росіяни. Вони отруєні пропагандою, тримаються за славу і гроші. І, напевно, це найголовніше,

– поділилася телезірка.

"Зізнаюся, взагалі не хочеться про них говорити", – додала Катя Осадча й закрила цю тему.

Якщо на російських зірках телеведуча давно поставила хрест, то до то українських артистів-зрадників все ж зверталася. Вона намагалася достукатися і до Ані Лорак, і до Анни Сєдокової, і до Світлани Лободи, однак єдина, хто їй відповіла, – Регіна Тодоренко. Катя Осадча зізналася, що та "писала дуже абстрактно, не сказала нічого конкретного", тож листуванні швидко закінчилося.

Зірка обурювалася через несправедливість, що дехто з тих, хто мовчить про напад Росії, досі має звання заслужених артистів. Однак РНБО вже ввела санкції проти таких, як Лорак і Тодоренко.

Нагадаємо, "головною зрадницею України" Осадча вважає Таїсію Повалій, яка виступає в Москві на 9 травня та "світиться" на федеральних каналах. Вона їй навіть не писала після 24 лютого, адже та "чинить злочин проти свого народу".