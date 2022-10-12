Російська співачка Земфіра днями виступила в Кіпрі, а згодом приїхала до Ізраїлю, де зустрілась з Пугачовою. На концерті вона виступила проти війни, чим почали захоплюватися українці. Катя Осадча пояснила, що з її заявами не так.

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Катя Осадча про Земфіру

Телеведуча Катя Осадча закликала українців перестати поширювати слова Земфіри. Адже ще на початку вторгнення артистка мала можливість виступити проти війни й підбурити до протестів своїх глядачів.

Перестаньте перепощувати Земфіру. Сказала – добре. А 24 і 26 лютого на величезних сольниках у Москві не сказала. А тоді це було дуже важливо і могло поміняти хід справ, коли перші дні людей ще можна було підняти проти. А зараз це вже таке. Дякуємо, звичайно, але нічого це вже не змінить,

– підкреслила Осадча.

Нагадаємо, концерт Земфіри в Кіпрі відбувся 9 жовтня. На ньому вона заявила, що "щодня молиться", аби припинилась війна, і заспівала антивоєнний трек.

Як Земфіра показала справжнє ставлення до українців

Катя Осадча також поширила історію прихильниці, яка розповіла, як насправді проходив концерт Земфіри: "На вході на концерт на Кіпрі відбирали українські прапори".

Дівчина, що розповіла про виступ росіянки, зізналась, що обожнювала співачку й очікувала від неї слова протестів проти влади й підтримку України.

9 жовтня йду на її концерт, у тих самих своїх улюблених берцях, у яких тікала від війни, щоб почути наживо "легенду". І бачу, що на вході в людей забирають українські прапори. Мій прапор лежав у мене в кишені, як надія на те, що Земфіра все-таки висловиться проти війни,

– написала українка.

Земфіра й справді висловилась проти війни – під час її короткої промови дівчина пробралась до переду та докинула їй під ноги український прапор.

"Секунда, гасне світло, артистка з кам'яним лицем підіймає мій прапор і не розвертаючись заносить його за куліси. Я і весь натовп починає кричати "ні війні". Проходить хвилин 5 і вона повертається на сцену, щоб далі співати, як ні в чому не бувало, і збирати квіти з перших рядів. Завіса. Мінус 1 прапор улюбленої країни. Мінус 1 улюблений артист з мого плейлиста. Більше її для мене не існує", – додала вона.

Катя Осадча про Земфіру / Фото з інстаграм-сторіз

Відео з концерту Земфіри: