Катя Осадчая заявила, что более 8 лет не интервьюирует русских селебрити, приближенных к Кремлю и Путину. Она честно призналась, что съемки в стране-агрессорке никогда не доставляли ей удовольствия, ведь тамошние звезды очень падки к деньгам.

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Почему Осадчая отказалась сниматься в России

С начала 2014 года мы больше не снимали "Светскую жизнь" в России. Собственно, с того же года мы почти не общались с российскими звездами, особенно с теми, кто поддерживал аннексию Крыма. Что не так с ними? Просто они россияне. Они отравлены пропагандой, держатся за славу и деньги. И, наверное, это самое главное,

– поделилась телезвезда.

"Признаюсь, вообще не хочется о них говорить", – добавила Катя Осадчая и закрыла эту тему.

Если на российских звездах телеведущая давно поставила крест, то к украинским артистам-предателям все же обращалась. Она пыталась достучаться и до Ани Лорак, и до Анны Седоковой, и до Светланы Лободы, однако единственная, кто ей ответила, – Регина Тодоренко. Катя Осадчая призналась, что та "писала очень абстрактно, не сказала ничего конкретного", поэтому переписка быстро закончилась.

Звезда возмущалась из-за несправедливости, что некоторые из тех, кто молчит о нападении России, до сих пор имеют звание заслуженных артистов. Однако СНБО уже ввел санкции против таких, как Лорак и Тодоренко.

Напомним, "главной предательницей Украины" Осадчая считает Таисию Повалий, которая выступает в Москве на 9 мая и "светится" на федеральных каналах. Она ей даже не писала после 24 февраля, ведь та "совершает преступление против своего народа".